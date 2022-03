Ruszył punkt darmowej pomocy psychologicznej dla dzieci z Ukrainy

Uchodźcy mogą zgłaszać się po bezpłatną pomoc psychologiczną dla najmłodszych do punktu przy ulicy Koszykowej 79b w Warszawie. - Rodziny, które uciekają przed wojną, straciły wszystko, co daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Wojna odebrała spokojne dzieciństwo tysiącom dzieci. One potrzebują naszego wsparcia. Dlatego jako samorząd województwa pomagamy tam, gdzie tylko to możliwe - powiedziała w poniedziałek członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.