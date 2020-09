Zderzenie czterech aut na S8. Jedno z nich dachowało, ranny kierowca

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do wypadku doszło w miejscowości Puchały w powiecie pruszkowskim. "Doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego, jedna osoba została ranna. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy" - przekazali drogowcy. Ostrzegli, że utrudnienia na trasie S8 mogą potrwać do trzech godzin.