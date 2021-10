"Czynny uczestnik międzynarodowej karuzeli podatkowej". Na kontach zablokowali ponad dwa miliony złotych

Rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska poinformowała, że przestępcy bardzo często wykorzystują sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych. - Szczególnie w przypadku tak zwanych transakcji karuzelowych. Wartość wyłudzeń VAT w tych przypadkach stanowi dużą stratę dla naszego budżetu - tłumaczyła Justyna Pasieczyńska. - Jednym ze skuteczniejszych narzędzi w walce z oszustwami jest System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, czyli STIR. Służy on do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i. Analiza tych danych pozwala zapobiec transferowi środków pochodzących z wyłudzeń skarbowych - dodała.