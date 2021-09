Z hulajnogą do autobusu? Można, ale pod pewnymi warunkami

Na kwestie przewozu hulajnóg i rowerów pojazdami komunikacji miejskiej zwrócił uwagę w interpelacjach radny Marek Szolc z klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak stwierdził, zgłaszają się do niego mieszkańcy, którym nie podoba się to, jak traktowani są posiadacze hulajnóg elektrycznych w pojazdach transportu zbiorowego. "Osoby je przewożące są wypraszane z autobusów za ich przewóz, nawet kiedy są złożone i zabezpieczone tak, by spełniać wymagania przepisów porządkowych WTP" - napisał Szolc. Przywołał przykład jednego z mieszkańców, który został usunięty z autobusu z prywatną hulajnogą, ponieważ ta - według kierowcy - "mogła wybuchnąć".