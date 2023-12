Cztery pojazdy konne w rejestrze zabytków. Jeden ma ponad 140 lat

Prof. Jakub Lewicki wpisał do rejestru pojazd konny typu "Kalesza", który powstał około 1880 roku. Jest to lekki, spacerowy i reprezentacyjny powóz czterokołowy. Zmieszczą się w nim cztery osoby. Wyposażony jest w składaną budę, wysoki kozioł, a z tyłu w ławkę dla lokajów. Do I wojny światowej używany jako pojazd etykietalny, obecnie spotykany na dworach arystokratycznych. Wpisany do rejestru pojazd wyprodukowała firma Hutton&Sons, należąca do czołowych producentów pojazdów konnych na Wyspach Brytyjskich, dostarczająca wyroby także na angielski dwór królewski. W XX wieku firma stała się pionierem motoryzacji w Irlandii.