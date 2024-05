"Czterodniowy tydzień pracy za tę samą płacę jest możliwy"

"Płaca zasadnicza nie może być niższa niż płaca minimalna"

- Dziękuję, że możemy wspólnie świętować Święto Pracy, święto ludzi pracy, święto związków zawodowych, ale także święto państwowe, święto państwa - państwa, które wy każdego dnia budujecie swoją ciężką pracą; państwa, którego obowiązkiem jest was szanować, które nie może zapominać o was i o waszych prawach. My na Lewicy nie zapominamy i weszliśmy do tego rządu by nikt nie zapomniał, żeby każdego dnia przypominać o tym (...) że godna praca to godne życie - powiedziała przed Pałacem Kultury i Nauki Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.