Czterech pseudokibiców zatrzymanych za posiadanie narkotyków, wśród nich 17-latek

Według informacji przekazanych przez nadkomisarza Sylwestra Marczaka, policjanci wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców na bieżąco monitorują sytuację związaną ze środowiskiem stołecznych pseudokibiców. - W ostatnim czasie zaczęły do nich docierać informacje o możliwości posiadania środków odurzających przez osoby związane z tym środowiskiem - zaznaczył policjant.

Zatrzymania w kilku dzielnicach

Przekazał, że do pierwszego zatrzymania doszło na Żoliborzu. - Funkcjonariusze ustalili, że 29-latek będzie przewoził marihuanę. W związku z tym objęli obserwacją miejsce zamieszkania mężczyzny - poinformował. Dodał, że podczas zatrzymania 29-latek w papierowej torbie przewoził 300 gramów marihuany. - Po przeszukaniu mieszkania policjanci zabezpieczyli także 74 gramy kokainy i 7,8 tys. złotych - dodał.

Do kolejnego zatrzymania doszło w Starej Miłosnej. - Podczas przeszukania 26-latka, policjanci znaleźli przy nim 140 gramów amfetaminy. W dalszej kolejności udali się do mieszkania mężczyzny. Tam w jednej z szafek w pokoju znaleźli ukryty kilogram marihuany - przekazał.

- Pół kilograma marihuany policjanci zabezpieczyli przy 31-latku, który w towarzystwie kolegi wracał do domu na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna również będzie odpowiadał za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Zasądzony wobec niego dozór zobowiązuje go do meldowania się w komendzie dwa razy w tygodniu - podkreślił.