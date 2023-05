Prawnuk króla Jerzego V kupił tę książkę na targu. Podarował starodruk Bibliotece Narodowej

Do zbiorów Biblioteki Narodowej trafił niezwykły starodruk. Książkę "L’histoire de Primaleon de Grece" Francisco Vázqueza, należącą w XVIII wieku do pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej, podarował George Windsor Hrabia St Andrews. Członek rodziny królewskiej romans zakupił wiele lat temu na targu z książkami.

- To była historyczna chwila, jeden z rozproszonych obiektów wrócił do swojej biblioteki macierzystej. Polska Biblioteka Narodowa została otwarta 276 lat temu. To jedna z najstarszych bibliotek narodowych na świecie. W XVIII wieku, książka "L’histoire de Primaleon de Grece" należała do jednej z największych wówczas bibliotek w Europie - powiedział dyrektor Makowski.