"Czekolinda" skazana na cztery lata więzienia. Straci też miliony, które zarobiła prowadząc luksusową agencję

- Nie byłem świadomy, wiążąc się przed laty z Karoliną, że będą z tego takie problemy. Spędziłem w areszcie siedem miesięcy, to był dla mnie wielki szok. Nie chcę wracać do zakładu karnego, to nie jest miejsce dla mnie. Proszę o najniższy wymiar kary – mówił w piątek Norbert K.

Sąd: tłumaczenia oskarżonych są naiwne i nielogiczne

Sąd nie dał wiary linii obrony "Czekolindy", która nie tylko zapewniała, że nie miała pojęcia o tym, że zatrudnione przez nią kobiety to prostytutki, ale również miała nie wiedzieć, że sprzedając alkohol w "Rasputinie" bez koncesji, łamała prawo. Wiodącą rolę w prowadzeniu "Rasputina" sąd przypisał właśnie Karolinie P., ale rolę Norberta K. sędzia określiła jako "ważną". - Oskarżony sam zaproponował swojej mamie, żeby założyła firmę, na którą była zarejestrowana agencja. Wiedział, że to jest przykrywka. Dodatkowo sprawował funkcję organizacyjną, ustalał z pracownicami między innymi dni wolne, bo, cytując jednego ze świadków, "Karolina stroiła fochy" – mówiła sędzia Marek-Trocha.

Najwięcej miało przypadać taksówkarzom

Według prokuratury, jesienią 2014 roku "Czekolinda" i Norbert K. (wówczas jej partner) skontaktowali się z B., by przekazała im "know-how" prowadzenia agencji oraz niezbędne kontakty. Oficjalnie "Rasputin" został zarejestrowany na matkę Norberta K. - Grażynę K. Kobieta otrzymywała z "Rasputina" około 1,5 tysiąca złotych miesięcznie (Grażyna K. dobrowolnie poddała się karze, została skazana). Nowy "Rasputin" został oficjalnie otwarty w grudniu 2014 roku. "Czekolinda" zatrudniła prostytutki polecone przez Dorotę B. i ochronę. Karolina P. przeprowadziła także akcję promocyjną, polegającą na rozdawaniu ulotek, a po ulicach Warszawy krążyła oznakowana limuzyna, w której skąpo ubrane kobiety zachęcały do wizyty w klubie.

Nawet 20 tysięcy złotych w ciągu jednej nocy

Nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy przeszło przez agencję "Czekolindy" od grudnia 2014 r. do października 2016 r. Można to oszacować na podstawie zarejestrowanych transakcji na koncie założonym przez nią na potrzeby firmy Chocolate Event, na które wpłynęło około 4 mln złotych. Kolejne 78 tysięcy złotych wpłynęło od firmy obsługującej terminal płatniczy. Karolina P. przelewała te środki między różnymi rachunkami, "piorąc je" i próbując zatrzeć ich źródło.

"Czekolinda": zostałam wmanewrowana w sytuację, która jest nieprawdziwa

Karolina P. składała w śledztwie wyjaśnienia kilka razy. Początkowo nie przyznawała się do winy, następnie przyznała, że założyła firmę-przykrywkę o nazwie Chocolate Event, czerpała korzyści z cudzego nierządu, na czym zarobiła około miliona złotych. Jednak jako głównego koordynatora pracy w agencji wskazywała byłego partnera. On z kolei podkreślał, że to "Czekolinda" kierowała "Rasputinem". Przesłuchana przed sądem w marcu 2020 roku Karolina P. powiedziała, że nie przyznaje się do winy i jest zdenerwowana sytuacją, w której się znalazła. - Media przedstawiły mnie w bardzo niekorzystnym świetle, wręcz mnie obrażając. Nie spodziewałam się w ogóle takich sytuacji. Zostałam wmanewrowana w sytuację, która jest po prostu nieprawdziwa – powiedziała.