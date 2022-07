W przesyłce z Chin miał być model czaszki krokodyla. Jest prawdziwa i należy do gatunku zagrożonego wyginięciem

- Zgodnie z deklaracją paczka miała zawierać model czaszki o wartości jednego dolara. Odbiorcą był mieszkaniec województwa mazowieckiego. Eksperci ustalili, że spreparowana czaszka należy do przedstawiciela gatunku chronionego konwencją waszyngtońską o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem, zwaną też CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - tłumaczyła.