Czarny Kot ma już tylko dwa piętra. I tak zostanie

Słynący z wątpliwych estetycznie wieżyczek i dobudówek hotel Czarny Kot został rozebrany do poziomu drugiego piętra. Bryła ma już mniej więcej docelowy kształt, ale prace wciąż trwają.

- Wracam właśnie z budowy. Jeżeli nic się nie wydarzy, to cała rozbiórka powinna się zakończyć do końca miesiąca – powiedział nam w środę Andrzej Kłosowski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Ale widok już robi wrażenie. Po nadbudowach, dobudówkach, wieżyczkach i innych doklejonych elementach nie ma już śladu. Budynek po dwóch miesiącach rozbiórki osiągnął poziom, do jakiego miał być zrównany: ma parter i dwa piętra. Wykonawca prac musi jeszcze sprzątnąć gruz z dachu i rozebrać małe elementy. Ale musi też odtworzyć to, co zostało zburzone, choć nie powinno, np. jeden z daszków.