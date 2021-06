Komornik przejmie Czarnego Kota. Dzielnica występuje o egzekucję

Jeszcze w poniedziałek władze Woli wystąpią do komornika o przejęcie działki po Czarnym Kocie. Po dokonaniu egzekucji, nieruchomość zostanie przekazana miastu, a potem trafi na sprzedaż. Dzielnica chce, aby dochód został przeznaczony na cele edukacyjne.

Prawomocny wyrok w sprawie najsłynniejszej samowoli budowlanej w stolicy , hotelu Czarny Kot zapadł w marcu, po tym jak sąd rozpatrywał odwołanie właścicielek nieruchomości od wyroku nakazującego im wydanie nieruchomości miastu. Jak przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik prasowy urzędu dzielnicy Wola Mateusz Witczyński, wyrok nie nadawał się wówczas, aby przekazać go komornikowi. - W wyroku były omyłki pisarskie, które trzeba było sprostować. Najprawdopodobniej dzisiaj [w poniedziałek - red.] go przekażemy. Następnie komornik, zgodnie ze swoim harmonogramem, określi jakie czynności podejmie i w jaki sposób nieruchomość zostanie przekazana miastu - poinformował.

Termin egzekucji nie jest jeszcze znany. Wiadomo za to, że po tym, jak wejdzie ona do majątku miasta, zostanie wystawiona na sprzedaż. Decyzję w tej sprawie podejmie Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa. - Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka ma być przeznaczona na handel i usługi z wysokością zabudowy do 25 metrów - powiedział Witczyński. W oparciu o zapisy planu, budynek po hotelu zostanie rozebrany.