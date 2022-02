"Czarna walentynka" dla władz miasta za nieskuteczną walkę ze smogiem

Przedstawiciele społecznych organizacji i ruchów miejskich oraz politycy Nowej Lewicy w Warszawie przyszli w poniedziałek do ratusza z – jak to powiedzieli – czarną walentynką. Spisali na niej siedem postulatów dotyczących poprawy jakości powietrza.

Strefy czystego transportu i "tempo 30"

Prezes Warszawskiego Alarmu Smogowego Konrad Marczyński postulował z kolei o wprowadzenie do stycznia 2024 roku "strefy czystego transportu". Miałaby ona obejmować "śródmieście funkcjonalne", obszar na prawym i lewym brzegu Wisły. - Chodzi o to, aby wykluczyć te samochody, które nie spełniają najnowszych norm emisji spalin - mówił. Wyjaśnił, że zakaz wjazdu miałby dotyczyć pojazdów niespełniających normy Euro 4 dla samochodów z silnikiem benzynowym i Euro 5 z silnikiem diesla.

Likwidacja kopciuchów i centralne ogrzewanie

Posłanka Magda Biejat (Partia Razem) wskazała na konieczność przyspieszenia podłączenia mieszkań komunalnych do sieci centralnego ogrzewania. Powołując się na dane z 2019 roku przekazała, że 1200 budynków nie było podłączonych do sieci ciepłowniczej. - Natomiast miasto na 2022 i 2023 roku zapowiedziało podłączenie do sieci ciepłowniczej zaledwie 52 budynków. To jest kropla w morzu potrzeb - oznajmiła.