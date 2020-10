Czarna seria na warszawskich drogach. Po latach poprawy liczba śmiertelnych ofiar wypadków znów rośnie

W wypadkach w stolicy zginęło w tym roku już 38 osób. To więcej niż przez cały 2019. Tym samym skończyła się tendencja spadającej od sześciu lat liczby ofiar wypadków na warszawskich drogach.

Wypadków było mniej, ale ofiar przybyło

"Mamy wrażenie, że dochodzimy do ściany"

- Analizowaniem przyczyn wypadków zajmuje się przede wszystkim policja. To jest dość złożona sprawa. W ostatnich dniach mieliśmy jednak serię, w której albo uczestniczył ktoś pijany, albo kierowca zbiegał z miejsca wypadku. Mamy wrażenie, że dochodzimy do ściany. Jako Zarząd Dróg Miejskich mamy wyłącznie wpływ na pewien wycinek walki o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i na tym polu cały czas staramy się działać - zaznacza rzecznik.

Jak wylicza, chodzi między innymi o audyt przejść dla pieszych i ich doświetlanie, przebudowywanie ulic tak, by były bezpieczniejsze. - Całe rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego także miało poprawić bezpieczeństwo. Chodziło o to, by uniemożliwić kierowcom nielegalne parkowanie tuż przy przejściach dla pieszych i zasłanianie widoczności - dodaje.