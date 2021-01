Odśnieżanie ścieżek rowerowych. W Radomiu się da, stolica pozostaje nieugięta

W Radomiu odśnieżają

"Jedno odśnieżanie to koszt 100 tys. zł"

- W związku z ograniczonymi środkami infrastruktura rowerowa nie będzie odśnieżana. ZDM musiał skupić się na tym, czy odśnieżać, czy te środki spożytkować na dalszy rozwój infrastruktury rowerowej oraz Veturillo. Wybrał tę drugą opcję. To są dla miasta rzeczy priorytetowe - mówi nam rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Podkreśliła, że jedna akcja odśnieżania głównych ciągów rowerowych to koszt rzędu około 100 tysięcy złotych. - W Warszawie mamy ponad 650 kilometrów infrastruktury rowerowej - dodaje.

- To trudny dylemat, czy odśnieżać, czy przeznaczyć te pieniądze na dalszy rozwój. Ale wiemy z liczników rowerowych, że nie ma dużego ruchu rowerów, można powiedzieć, że jest on znikomy. Jednak jeżeli rowerzysta napotka nieodśnieżoną ścieżkę, zgodnie z prawem, może poruszać się jezdnią - informuje Gałecka. - Mamy świadomość, że dla grupy osób, które nie rezygnują z roweru nawet podczas mrozu i opadów śniegu, będzie to duża niedogodność. Przepraszamy za to - podsumowała rzeczniczka ratusza.