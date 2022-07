Badają obecność koronawirusa w miejskich ściekach. Od początku lipca jest go coraz więcej

Od początku lipca rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem w Warszawie. Potwierdzają to badania obecności genów wirusa w miejskich ściekach.

Wodociągi warszawskie przystąpiły do programu badawczego, którego celem jest poszerzenie wiedzy o rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Od marca tego roku wodociągowcy dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i czwartki - pobierają próbki ścieków. Odbywa się to w czterech wyznaczonych punktach na terenie oczyszczalni Czajka, Południe i Pruszków. Dodatkowo, próbki są także pozyskiwane w tak zwanych punktach zmiennych, czyli miejscach dużych skupisk ludzi, jak Dworzec Centralny czy obiekty sportowe.

Następnie trafiają do specjalistycznego laboratorium Aquanet w Poznaniu. Wyniki badań otrzymuje w cotygodniowych raportach stołeczny ratusz.

Zaobserwowali zwiększoną obecność koronawirusa

- Jest to wirus wykrywalny w ściekach już na etapie, zanim u chorego wystąpią jakiekolwiek objawy, zgłosi się on do lekarza, czy w ogóle uświadomi sobie, że jest osobą zakażoną. Ścieki mówią nam o rzeczywistym przebiegu choroby już na jej przedobjawowym etapie - uściślił rzecznik.