Dziki znają nawet... harmonogram odbioru odpadów. "Te zwierzęta często lasu w ogóle nie widziały"

W Warszawie drastycznie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików widzianych na ulicach. - To nie jest tak, że dziki przychodzą do miasta, bo wycinamy lasy. Te zwierzęta często lasu w ogóle nie widziały. One po prostu mieszkają w mieście - wyjaśnia Andżelika Gackowska, wicedyrektorka Lasów Miejskich.

Na problem zwróciła uwagę stołeczna radna Anna Auksel-Sekutowicz (KO). - Coraz częściej na Białołęce można zobaczyć spacerujące dziki. I coraz częściej o takich spotkaniach informują mieszkańcy. To jest niepokojące i niebezpieczne - uznała radna.

Zgłosiła to stołecznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i zapowiedziała spotkanie ze wszystkimi służbami w tej sprawie. - Rozmawiałam też z Magdaleną Młochowską - dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy. Potwierdziła, że do jej biura wpływa coraz więcej zgłoszeń w tej sprawie z Białołęki, Wawra i Wilanowa. Poprosiła także, aby wszystkie spotkania z dzikami zgłaszać na Warszawa 19115. Służby miejskie zawsze interweniują po takim zgłoszeniu - przekazała Auksel-Sekutowicz.

"One po prostu mieszkają w mieście"

Wicedyrektorka Lasów Miejskich Andżelika Gackowska potwierdziła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jesienią liczba zgłoszeń o dzikach na ulicach miasta drastycznie rośnie. Podobnie jak populacja tych zwierząt w Warszawie.

- To nie jest tak, że dziki przychodzą do miasta, bo wycinamy lasy. Te zwierzęta często lasu w ogóle nie widziały. One po prostu mieszkają w mieście. Śpią w zaroślach i na terenach zielonych, a w pobliżu domostw zdobywają pożywienie - powiedziała Gackowska.

Dodała, że chodzi o zwierzęta bardzo inteligentne, które nie mają problemu z zapamiętaniem, że koło 14 wychodzą ze szkoły dzieci, które dzielą się kanapkami, a o 19 do parku przychodzi starsza pani, która też chętnie je dokarmi. - Potrafią zapamiętać nawet harmonogram odbioru odpadów bio i przyjść wieczorem lub nad ranem, by sprawdzić, czy mieszkańcy wcześniej wystawili worki - zapewniła.

Jej zdaniem takie nieodpowiedzialne zachowania warszawiaków i fakt, że dziki w mieście nie mają naturalnych wrogów, doprowadził do rozrostu populacji. - Jedna locha może rodzić nawet 10 młodych i wszystkie przeżywają. Jesienią zaczynają wyglądać prawie jak dorosłe osobniki. Wystarczy, że trzy, cztery lochy zbiją się w stadko, byśmy mieli grupę kilkudziesięciu sztuk – wyjaśniła Gackowska.

Odstrzał zakazany

Dodała, że do 2018 r., czyli do pierwszych w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń, dziki w mieście można było odławiać i przemieszczać je za miasto. Niestety w związku z ASF przewożenie dzików jest zakazane, bo mogłyby rozprzestrzeniać chorobę. - Z drugiej strony przypadków ASF ostatnio już nie stwierdzamy, więc inspekcja weterynaryjna nie udziela zgód na odstrzał ze względów epidemicznych - przekazała wicedyrektor.

Przyznała jednocześnie, że jedyne interwencje, jakie jej pracownicy mogą podjąć, to płoszenie dzików z najbardziej uczęszczanych miejsc lub zaganianie ich do jednego z miejskich lasów. Jeśli chodzi o odstrzał dzików, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, decyzję w tej sprawie musiałby podjąć prezydent Rafał Trzaskowski.

Dzik na Gwiaździstej tvnwarszawa.pl

Co zrobić, gdy spotkamy dzika?

Jeśli już spotkamy na swojej drodze dzika, powinniśmy bez wykonywania gwałtownych ruchów spokojnie oddalić się w przeciwnym kierunku. Nie wolno uciekać, bo to może sprowokować zwierzę do ataku. Spacerując z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy. Takie miejsca łatwo rozpoznać po zrytej glebie.

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem zwierzyny dziko żyjącej ratusz prosi o kontakt z pracownikiem ds. łowiectwa Lasów Miejskich pod nr tel. 600-020-746 lub 600-020-747, biuro jest czynne całą dobę. Można też zadzwonić do strażników miejskich pod numer 986.

Autor:dg/r

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl