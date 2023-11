Drogowcy: w tym roku na stołecznych ulicach zginęło 17 osób, to najmniej od 40 lat

17 osób zginęło na warszawskich ulicach przez pierwszych 10 miesięcy 2023 roku - tak wynika ze wstępnych danych, które na podstawie policyjnych statystyk przedstawił Zarządu Dróg Miejskich. To najmniej od wielu lat - piszą drogowcy i podają: w 1993 roku zginęło 317 osób.

Ubiegłoroczne statystyki wypadkowe w stolicy, pierwsze od trzech lat, które nie były zaburzone przez zachowania związane z pandemią, przyniosły najlepsze pod tym względem liczby odkąd są dostępne dane, czyli od czterech dekad. W całym 2022 roku na warszawskich ulicach zginęły 33 osoby. Z tego to końca października – 29.

Do końca października tego roku ofiar wypadków było 17, czyli o ponad 40 procent mniej w stosunku do liczby zdarzeń sprzed roku. Wśród tegorocznych wypadków śmiertelnych zaledwie 6 dotyczy pieszych (w zeszłym roku między początkiem stycznia a końcem października było ich 12). Zginęło też czterech motocyklistów (przed rokiem – 8), którzy wciąż stanowią nieproporcjonalnie dużą, w stosunku do udziału w ruchu, grupę ofiar.