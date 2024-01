Żywe mogą wrócić do lasu, ścięte powinny trafić do "zielonych"

W mieszkaniach i domach wielu osób choinki nadal cieszą oko. Co jednak zrobić z drzewkami, gdy staną się już niepotrzebne? Te żywe, znajdujące się w doniczkach, można oddać leśnikom, którzy posadzą je w lesie.

Leśnicy będą zbierać świąteczne choinki, kupione w donicy. To ważne, by drzewka miały odpowiednio rozwinięte korzenie – dzięki temu będzie można posadzić je w lesie. "Pracownicy Lasów Miejskich zastrzegają, że odbierane będą tylko rodzime gatunki iglaków: świerk pospolity, sosna zwyczajna i jodła pospolita. Im krócej choinka była trzymana w ciepłym pomieszczeniu, tym większa szansa na to, że drzewko się przyjmie" - zaznaczył ratusz w komunikacie.