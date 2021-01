Nie wyrzucaj starych kafli i płytek. Mogą być atrakcją Archiwum Warszawskiego Detalu

Do zbiorów Archiwum Warszawskiego Detalu będziemy przyjmować również przedmioty przekazane przez mieszkańców - informuje ratusz i wyjaśnia, w jaki sposób można oddać zabytkowy detal miastu.

Uratowane detale architektoniczne od grudnia trafiają do Archiwum Warszawskiego Detalu. Miasto chce w ten sposób ratować przed wyrzuceniem na śmietnik zabytkowe posadzki, płytki, kafle, klamki, okładziny, fragmenty mozaik czy dachówki.

- Zapraszamy do przekazywania obiektów wraz z opisem ich historii i pochodzenia. Bardzo przydatne będą także zdjęcia wykonane - o ile to możliwe - przed demontażem detali, w ich pierwotnym miejscu. Aby te zabytki mogły być wykorzystane do celów badawczych, ekspozycyjnych i edukacyjnych ważne jest zachowanie o nich jak najwięcej informacji - informuje rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.