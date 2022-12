Cięcia w inwestycjach. Remont zabytkowych budynków orkiestry zagrożony

W ramach oszczędności władze Warszawy mogą odwołać lub przesunąć w czasie część inwestycji. Zagrożone są między innymi: budowa teatru TR Warszawa na placu Defilad i remont zabytkowych budynków, w których rezyduje Sinfonia Varsovia. - Będziemy walczyć o kontynuowanie budowy naszej siedziby - zapowiada dyrektor orkiestry. Decyzja zapadnie podczas czwartkowej Rady Warszawy.

Nieoficjalne informacje o możliwości obcięcia pieniędzy na wyczekiwaną od lat inwestycję pojawiły się pod koniec ubiegłego tygodnia. Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka ratusza przyznała w rozmowie z Onetem, że część planowanych inwestycji zostanie odwołana lub przesunięta na inny termin. Jak się okazuje, największe oszczędności miasto planuje m.in. w sferze kultury. Wśród inwestycji, których realizacja zostanie przesunięta w czasie, to m.in. budowa siedziby Teatru Rozmaitości (TR Warszawa) na placu Defilad i Centrum Sinfonii Varsovii na Kamionku.

Odwołując się do wypowiedzi rzeczniczki ratusza, dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski powiedział, że być może nie wiedziała ona, że rozpoczęcie tej realizacji już nastąpiło. - Mamy otwarte pozwolenie na budowę i założony dziennik budowy, posiadamy wszystkie zgody, dokonaliśmy już rozbiórek niezabytkowych budynków, które nie są uwzględnione w projekcie - wyjaśnił.

Poinformował, że "w najbliższych tygodniach rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonawcę pierwszego etapu inwestycji". Na etap ten składa się "przede wszystkim adaptacja trzech zabytkowych budynków od strony Grochowskiej" - wyjaśnił.

W ubiegłym tygodniu otworzono oferty w przetargu na wykonawcę remontu historycznych budynków w kompleksie na Kamionku. Wpłynęły cztery oferty, które są teraz analizowane.

Zaznaczony na zielono zakres działań I etapu inwestycji Sinfonia Varsovia Wizualizacja: Atelier Thomas Pucher

Grozi im unieważnienie przetargu

Marynowski poinformował, że Sinfonia Varsovia złożyła wniosek do Biura Kultury stołecznego ratusza, aby podczas posiedzenia rady miasta (15 grudnia) został poddany głosowaniu wniosek o przesunięcie środków (ok. 30 milionów złotych) z drugiego etapu inwestycji do pierwszego.

- Jeżeli to się nie stanie, będziemy musieli unieważnić przetarg i czekać na kolejną sesję budżetową, która jest w marcu - powiedział. - Niestety w takim przypadku mielibyśmy obowiązek zrobienia nowego kosztorysu inwestorskiego pierwszego etapu - tłumaczył dyrektor. Poinformował, że obecny kosztorys, na bazie którego przygotowany został przetarg, był zrobiony rok temu. - Względem tamtego roku dziś ceny są zupełnie inne. Spoglądając na przetargi w innych instytucjach, widzimy, że inflacja w ciągu roku w sferze budowlanej wynosi między 27 a 32 procent - mówił.

- Jeśli decyzja rady miasta będzie negatywna, będziemy musieli unieważnić przetarg i zatrzymać będący w toku proces budowy. Wiąże się to z opóźnieniem o co najmniej 3/4 roku. Wówczas koszty będą o wiele wyższe niż wynikające z ofert złożonych w przetargu - dodał. Jego zdaniem "to kluczowy moment, bo w wieloletnim planie inwestycji miasta zapisano całą kwotę na pierwszy i drugi etap budowy, Orkiestra ma wszystkie pozwolenia i otwarty proces budowlany". - Jeśli środki nie zostaną przesunięte budowa zostanie zatrzymana.

Zabudowania siedziby Sinfonii Varsovii, ulica Grochowska 272 Serwis Sinfonia Varsovia

Misja orkiestry i ratowanie budynku

W ocenie dyrektora budowa centrum jest istotna również dla rozwijania jednego z ważnych celów Sinfonii Varsovii jako instytucji, aby poprzez muzykę i działania edukacyjne integrować społeczeństwo. - Ważne jest, by umożliwić mieszkańcom prawobrzeżnej Warszawy dostęp do kultury, bo większość głównych instytucji kultury znajduje się po lewej stronie Wisły - ocenił.

Zdaniem dyrektora kolejnym powodem, dla którego inwestycja powinna być kontynuowana, jest ratowanie zabytków. - Częścią inwestycji jest renowacja kompleksu zabytkowego Instytutu Weterynaryjnego, który przetrwał dwie wojny światowe. W tym roku obchodzi on 120-lecie. Od kilkunastu lat nie było tu żadnego remontu, bo zawsze mówiono nam, że będzie on realizowany przy okazji nowej inwestycji. Z trzech budynków, które mają być teraz remontowane, dwa musiałem całkowicie zamknąć, bo stanowią zagrożenie budowlane. To ostatnia chwila, by rozpocząć ich ratowanie - zaznaczył.

Spośród 138 projektów zgłoszonych na konkurs architektoniczny Sinfonii Varsovii, jury wybrało ten autorstwa pracowni Thomasa Puchera. Zakłada on m.in. budowę czterech sal koncertowych (w tym największej w Polsce o unikalnej konstrukcji na ponad 1850 miejsc) i licznych przestrzeni na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej. Ponadto w ramach projektu powstaną studio nagraniowe, pomieszczenia dla programu rezydencji artystycznych, ogólnodostępna restauracja, kawiarnie, księgarnia muzyczna oraz rozległy ogród.

Autor:kz/b

Źródło: PAP