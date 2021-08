Będzie nowy pełnomocnik w warszawskim szpitalu? Rzecznik ministerstwa odpowiada

Rządowa komisarz w Szpitalu Południowym dr Ewa Więckowska zwróciła się w środę do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o odwołanie z funkcji pełnomocnika. Rzecznik MZ poinformował, że Niedzielski przyjął jej rezygnację. Rano urzędnicy ze stołecznego ratusza weszli do budynku Szpitala Południowego razem z Arturem Krawczykiem, który szefował placówce przed przejęciem jej przez rząd. Ale zdaniem resortu nie kończy to sprawy.