Była sztuka, będzie taniec. Przyszłość pawilonu nad Wisłą

Muzeum Sztuki Nowoczesnej kończy działalność w pawilonie nad Wisłą. W przyszłym roku zaprosi publiczność do ogromnego białego budynku, który powstał przy Marszałkowskiej. Dotychczasowa siedziba MSN stanie się natomiast domem dla środowiska tańca współczesnego.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej działa w tymczasowej siedzibie nad Wisłą od 2017 roku. Dość duża przestrzeń i dobra lokalizacja pozwoliły ekipie MSN dotrzeć do szerszej publiczności. Ale od początku było wiadomo, że to miejscówka przejściowa. Po licznych perturbacjach na placu Defilad wyrosła wreszcie docelowa siedziba. W środku trwają jeszcze prace budowlane, ale plan zakłada, że już w przyszłym roku dojdzie do przeprowadzki.