Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną na Wolskiej

Tramwaje nie kursowały Wolską. Przy skrzyżowaniu z aleją Prymasa Tysiąclecia uszkodzona została sieć trakcyjna. - Zerwał ją pojazd ciężarowy, który przewoził duży ładunek - informują Tramwaje Warszawskie. Początkowo służby przewidywały, że utrudnienia mogą potrwać do rana. Awarię udało się jednak usunąć po dwóch godzinach.

Na miejscu pracowało pogotowie sieciowe Tramwajów Warszawskich i instruktorzy nadzoru ruchu. - Wiemy, że był to pojazd ciężarowy, który przewoził duży ładunek. Tym ładunkiem musiał zaczepić o sieć trakcyjną i zerwać ją w obu kierunkach, co oznacza, że oba przewody są uszkodzone. Chodzi o około 200 metrów sieci trakcyjnej - precyzował Dutkiewicz. Tramwajarze szacowali, że czeka ich sporo pracy. - Uszkodzenia są dość duże. Wszystko wskazuje na to, że będziemy pracowali w nocy, a ruch przywrócimy najpóźniej w sobotę rano - przekazał początkowo rzecznik Tramwajów Warszawskich.