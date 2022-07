Cichy protest w stołecznej drogówce. "Ściągają ludzi z wolnego, zmieniają godziny służb"

Spór o "dwunastki"

- Z chwili na chwilę, bez rozmów zmieniają nam służby dwunastogodzinne na ośmiogodzinne. Do tego niekończące się akcje specjalne do których ściągają ludzi z wolnego - mówią tvn24.pl policjanci, prosząc o zachowanie anonimowości.

Interwencje "pilne" to w rozumieniu policji wypadki, reakcje na informację o pijanym kierowcy a "zwykłe" najczęściej oznaczają wyjazd do kolizji. Sami policjanci mówią, że każdego kolejnego dnia liczba zwolnień lekarskich będzie rosła. Dlaczego jednak jest tak ważna dla nich zmiana systemu pracy?

Stołeczni policjanci spoza Warszawy

- Jest różnica czy 300 kilometrów do służby robi się trzy razy w tygodniu czy pięć. My często wynajmujemy mieszkania wspólnie, by dzielić łóżka na zmiany - mówią policjanci.

Niekończący się spór

Zyskanie większej liczby załóg jest na tyle atrakcyjne dla policyjnego kierownictwa, że od dekad próbują wprowadzić to jako stałą zasadę. Za każdym razem jednak spotyka się to z oporem policyjnych "dołów", które patrolują ulice.

Chwilowa zmiana?

Policjanci z drogówki mówią: My usłyszeliśmy, że zmiana organizacji to pomysły Komendy Głównej Policji, gdy zaczęliśmy protestować. Jeśli protest nie przyniesie efektu to ja najpewniej zwolnię się ze służby, bo nie stać mnie na dokładanie do pracy.