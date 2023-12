Piekł ciasteczka z marihuaną, narkotyki ukrył w kuchni i łazience

Uciekł do znajomych

- Obaj 26-latkowie zostali przetransportowani do komisariatu na Targówku. Tam zabezpieczone substancje poddano badaniu testerem. Ich skład potwierdził, że była to marihuana - poinformowała komisarz Onyszko.

Mężczyźni zostali przesłuchani. Jeden usłyszał zarzut posiadania prawie 50 gramów marihuany, za co może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi nielegalnego posiadania amunicji. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora obaj zostali objęci policyjnym dozorem.