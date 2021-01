Kim była zamordowana kobieta? Jej ciało znaleziono w garażu. Odtworzyli wizerunek

Jej rozkładające się ciało odnaleziono w 2017 roku w garażu na Pradze Południe. Śledczy twierdzą, że została zamordowana rok wcześniej. Do dziś nie udało się ustalić, kim była. Prokuratura i policja proszą o pomoc.

27 maja 2017 na terenie nieistniejących już dziś garaży przy ulicy Karczewskiej 7 miało dojść do otwarcia garażu numer 58, którego dzierżawca nie zgłosił się, by zabrać swoje rzeczy. Administrator obiektu liczącego 168 garaży, nie mógł dostać się do środka, bo drewniane drzwi zamknięte były na kłódkę. O wsparcie poprosił bezdomnego, mężczyznę który pomieszkiwał na tym terenie.