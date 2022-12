Choinka wróci na plac Zamkowy, ulice rozświetlą świąteczne iluminacje. Są jednak oszczędności

Stroiki, świetlne girlandy i lśniące dekoracje to tradycyjna atrakcja Warszawy w okresie świąt. Ale nie może też zabraknąć tradycyjnej choinki na placu Zamkowym. Początek wydarzenia o godzinie 19. - Choinkę włączy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, gdy tylko zrobi się ciemniej. Wcześniej rozbłyśnie iluminacja świąteczna na Rynku Starego Miasta i Krakowskim Przedmieściu - zapowiedziała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

"Figury szachowe" i "altana dla zakochanych"

Na Starówce oświetlone będą m.in. ulice Freta, Kościelna, Nowomiejska, Piwna, Świętojańska, Rynek Starego Miasta i Rynek Nowego Miasta. Nie zabraknie też innych świetlnych dekoracji. Spacerowicze wsiądą do "tramwaju konnego" przy pomniku Mikołaja Kopernika, zobaczą "figury szachowe" na skwerze ks. Twardowskiego oraz będą mogli spacerować obecnym tam, długim na 54 metry "tunelem świetlnym". Z kolei na skwerze Hoovera stanie "altana dla zakochanych".

Przyozdobione zostały też uliczne latarnie. Świąteczny wystrój zyskało 108 słupów oświetleniowych na Krakowskim Przedmieściu i 15 na placu Zamkowym. Natomiast energooszczędne diody eko-LED pojawiły się na 63 drzewach. Iluminacja będzie zdobić śródmiejskie ulice do 5 lutego.

Trakt Królewski stanie się deptakiem

Trakt Królewski w weekend stanie się deptakiem. Droga, od "palmy" na rondzie de Gaulle’a do placu Zamkowego, zostanie zamknięta dla samochodów w nocy z piątku na sobotę, a podstawowa organizacja ruchu wróci tam w poniedziałek przed świtem. Tak będzie także w kolejne weekendy: 10-11 grudnia i 17-18 grudnia. Dodatkowo, w okresie świąteczno-noworocznym, czyli od 24 grudnia do 1 stycznia, Trakt Królewski przez cały czas będzie wyłączony z ruchu samochodowego i będzie pełnił rolę spacerową. Odcinek ten stanie się deptakiem także przy okazji święta Trzech Króli – od 6 do 8 stycznia.