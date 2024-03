Mieszkańcy Szamocina nie mogą doprosić się o chodnik. Najkrótsza droga do szkoły i sklepów jest wąska, ciemna i pozbawiona chodników, a pobocze niebezpieczne. Sytuacja szybko się jednak nie zmieni. Ratusz podkreśla, że droga wymaga gruntownej modernizacji. Trzeba ją zbudować praktycznie od nowa. Na to nie ma pieniędzy i nie wiadomo, kiedy się znajdą.

Temat budowy chodnika wzdłuż ulic Szamocin i Wałuszewskiej dotarł do warszawskich radnych. Trudną sytuację pieszych na tym odcinku opisała Anna Auksel-Sekutowicz, wiceprzewodnicząca warszawskiego klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Sławomir Potapowicz również z Koalicji Obywatelskiej, składając do ratusza interpelację.

"Na odcinku ulicy Szamocin od ulicy Płochocińskiej do ulicy Orneckiej dochodzi do wielu sytuacji zagrażającym pieszym. Ulica jest bardzo wąska, miejscami węższa niż cztery metry, doprowadza to do kolizji między samochodami, a najgorsze, że zagraża pieszym. Wielokrotnie na tym odcinku dochodziło do zdarzeń z pieszymi, ponieważ ulica nie posiada pobocza i ruch pieszych miesza się z samochodowym" - napisali radni. Podkreślili również, że z niebezpiecznej drogi korzystają dzieci, uczęszczające do pobliskich szkół.