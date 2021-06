"Krowie wymiona" nad Warszawą. "Pojawiają się podczas gwałtownych burz"

- Tym, co obserwowaliśmy na warszawskim niebie w czwartek, jest zjawisko mamma. To przypominające krowie wymiona wypukłości znajdujące się w dolnej części chmury burzowej, na przykład cumulonimbusa lub stratocumulusa. Mammatusy najczęściej zaobserwować można podczas gwałtownych burz. To krótkotrwałe, ale bardzo efektowne zjawisko - wyjaśniła Martyna Płecha z portalu tvnmeteo.pl