Chcieli upamiętnić zabójcę prezydenta Narutowicza. Rafał Trzaskowski odmówił

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie odniósł się w oświadczeniu do zachowania posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który w Sejmie zgasił gaśnicą świece chanukowe. "Jako społeczność żydowska wyrażamy zdumienie dzisiejszym incydentem w Sejmie. W polskiej świątyni wolności i demokracji doszło do pogańskiego ataku na ludzi świętujących Chanukę" - napisano. Do marszałka Sejmu list napisali naczelny Rabin Polski Michael Schudrich i przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce rabin Szalom Dow Ber Stambler.