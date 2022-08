Próbował wypożyczyć sportowe audi, wpadł w ręce policji. Do transakcji miał użyć sfałszowanych dokumentów

Na trop podejrzanego wpadli stołeczni funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej we współpracy z kryminalnymi. Z ich ustaleń wynika, że mężczyzna pojawił się w jednej z warszawskich wypożyczalni, by wynająć sportowe audi. W celu sfinalizowania transakcji miał przedstawić podrobiony dowód osobisty i prawo jazdy. - Istniało podejrzenie, że samochód po wynajęciu może trafić za granicę, gdzie zostanie przekazany paserom i zdemontowany - informuje Daniel Niezdropa z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodaje, funkcjonariusze przeszkodzili w realizacji jego planu. Do zatrzymania niczego niespodziewającego się mężczyzny doszło, zanim zdołał odebrać samochód. - Okazało się, że dokumenty, które posłużyły do sporządzenia umowy zostały prawdopodobnie sfałszowane. Wyszło też na jaw, że niedoszły oszust, nie jest tą osobą, której dane widniały w dokumentach. Faktycznie był nim 23-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, do tego poszukiwany trzema nakazami doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał do odbycia łączną karę ponad dwóch lat pozbawienia wolności - opisuje Niezdropa.