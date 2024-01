Usiłował wepchnąć dwie osoby pod pociąg metra. Co prokuratura ustaliła w tej sprawie?

Mężczyzna, który pół roku temu usiłował wepchnąć dwie osoby pod nadjeżdżający pociąg metra, wciąż nie został zatrzymany. Mimo opublikowania przez policję jego wizerunku nie zgłosiła się żadna osoba, która pomogłaby go zidentyfikować.

- Postępowanie w tej sprawie jest kontunuowanie. Policja pracująca pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ podejmuje czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny usiłującego wepchnąć dwie inne osoby pod nadjeżdżający pociąg warszawskiego metra. Do chwili obecnej, mimo licznych apeli informacji medialnych do prokuratury czy policji nie zgłosił się osobą znającą tożsamość sprawcy - powiedział nam Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.