Niósł rower z założoną blokadą. Nie należał do niego

Strażnicy miejscy patrolujący ulicę Unicką na Targówku zauważyli człowieka, który majstrował coś przy markowym rowerze, pozostawionym na tyłach wejścia do stacji metra Trocka.

"Mężczyzna próbował odjechać, a gdy zobaczył, że rower ma blokadę, przeniósł go pod blok przy sąsiedniej ulicy" - opisała zdarzenie straż miejska w komunikacie. Strażnicy podeszli do mężczyzny. Ten przyznał, że rower nie jest jego własnością. Zapewniał jednak, że spod stacji metra zabrać go musiał ktoś inny.