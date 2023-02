Chciał ukraść alkohol i kosmetyki. Zaatakował pracownika ochrony gazem łzawiącym

33-latek usłyszał zarzuty

Mężczyzna został zatrzymany. Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, gdzie usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej oraz posiadania substancji odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za wspomniane wcześniej przestępstwa może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.