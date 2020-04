Warszawa chce, by wojewoda skontrolował 70 domów pomocy społecznej. "Wiele działa półlegalnie"

Wiceprezydent Warszawy odniósł się we wtorek wieczorem do trudnej sytuacji panującej w domach pomocy społecznej. W placówkach dotkniętych koronawirusem, gdzie często przebywają starsi pacjenci lub osoby niepełnosprawne, brakuje personelu. Oddelegowani tam przez wojewodę medycy nie zawsze stawiają się do pracy. Pacjenci mają niewystarczającą opiekę, personel jest przepracowany, nierzadko brakuje środków ochrony osobistej. Jednym z głośniejszych przypadków był prywatny ośrodek przy Bobrowieckiej, gdzie z 38 pensjonariuszy 20 jest zakażonych koronawirusem. W nocy opiekowała się nimi jedna pielęgniarka, wspierana przez kilku pracowników-opiekunów.