Na ratunek ukraińskim muzeom. Pierwszy transport z pomocą

Materiały służące do pakowania, zabezpieczania i konserwacji zbiorów zostaną w najbliższych dniach przekazane muzeom w Ukrainie. Muzeum Powstania Warszawskiego poinformowało, że w środę rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na ochronę dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów przed zniszczeniami wojennymi.

Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy to organ w skład którego wchodzi blisko 50 polskich instytucji kultury, wśród nich Muzeum Powstania Warszawskiego. Od początku rosyjskiej napaści komitet pozostaje w stałym kontakcie z ukraińskimi muzealnikami, by na bieżąco reagować na ich potrzeby.

Transport materiałów ochronnych

"Po rozmowach z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w Ukrainie wiemy, że najważniejsze jest zorganizowanie konkretnej, rzeczowej pomocy. Niektóre instytucje poprosiły o dostarczenie materiałów zabezpieczających zbiory, inne zwróciły się z prośbą, o sprzęt do digitalizacji dóbr kultury" - poinformowało w komunikacie Muzeum Powstania Warszawskiego, które prowadzi biuro komitetu.

Muzeum podało, że zgromadzono już pierwsze materiały służące do pakowania, zabezpieczania i konserwacji zbiorów, które w najbliższych dniach trafią do wybranych ukraińskich instytucji. Następnie materiały te zostaną rozdystrybuowane przez lokalnych koordynatorów do placówek, które zadeklarowały potrzebę wsparcia.