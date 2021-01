Problemy po otwarciu POW. GDDKiA: zmian nie przewidujemy

Ale nie jest to jedyny problem w tym miejscu. Mimo otwarcia zawrotki, kierowcy jadący w stronę centrum, nie muszą z niej korzystać. Nadal mogą zjechać z POW przed Puławską i - na światłach - skręcić w lewo. Przez to jednak jadący "dołem" blokują tych, którzy korzystają z zawrotki. Skręt w lewo na światłach jest w zasadzie niepotrzebny, a osobna faza świateł jest przyczyną, dla której w korku muszą stać ci, którzy - jadąc w tą samą stronę - wybrali zawrotkę. Co więcej, kierowcy skręcający w kierunku Piaseczna mają teraz do dyspozycji tylko dwa pasy. To również generuje korki oraz wywołuje sytuacje, w których kierowcy łamią przepisy. Wiedząc, że na Puławskiej są aż cztery pasy, skracają sobie oczekiwanie na światłach i do skrętu w prawo wykorzystują pas do jazdy w lewo i na wprost.