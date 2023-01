Policjanci na każdym kroku. Ulice wyłączone z ruchu, zdezorientowani mieszkańcy. "Comiesięczny cyrk"

10 stycznia, centrum Warszawy. Policjanci na każdym kroku, dziesiątki radiowozów i wóz strażacki. - Obecność tego samochodu jest związana z zabezpieczeniem obchodów. I na prośbę SOP-u straż pożarna jest zobowiązana do zabezpieczenia, czyli do spełnienia prośby Służby Ochrony Państwa co do uczestnictwa w takich działaniach – tłumaczy oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie mł. bryg. Artur Laudy.