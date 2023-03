Ceny biletów komunikacji w dużych miastach na świecie. Jak na tle innych wypada Warszawa?

1,8 procent średniej warszawskiej pensji

Szczególnie korzystnie Warszawa wypada na tle innych miast, kiedy porównuje się ceny biletów z przeciętnymi wynagrodzeniami mieszkańców. 30-dniowy Bilet Warszawiaka kosztuje 98 zł, a to zaledwie 1,8 procent średniej warszawskiej pensji netto. Taką samą wartość w relacji cena biletu miesięcznego do zarobków zanotowano też w Brukseli i Reykjaviku. W tym zestawieniu najkorzystniej wypadają: Berlin, Madryt, Zurych, Praga i Wiedeń. Poza rankingiem są Luksemburg, Valletta i Tallin, gdzie komunikacja dla mieszkańców jest całkowicie darmowa.

Warszawa na tle innych miast wojewódzkich

Jak zaznaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas spotkania poświęconego rozwojowi transportu szynowego w mieście, 59 procent mieszkańców stolicy wykorzystuje transport zbiorowy w codziennych podróżach. - To bardzo wysoki odsetek, jeśli porównamy go do innych miast europejskich - podkreślił prezydent. Co ważne, według danych ratusza, 94 procent mieszkańców dobrze ocenia funkcjonowanie transportu publicznego w mieście.