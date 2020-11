"Tak, tak. To kolejka do wejścia do Centrum Onkologii w Warszawie. Czegoś podobnego jeszcze nie widziałem" – napisał na Twitterze dziennikarz TVN24 Rafał Poniatowski i dorzucił zdjęcie. Widać na nim długą kolejkę pacjentów, którzy czekają na wejście do centrum onkologii.