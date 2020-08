Królestwo nauki pod poduszkową elewacją. Budują nowe skrzydło Centrum Nauki Kopernik

Pracownia stanie się kolejnym elementem kompleksu budynków CNK, złożonego obecnie z budynku głównego, Planetarium i Pawilonu 512. Nowe skrzydło powstanie na parkingu i skwerze od strony mostu Świętokrzyskiego. Od istniejących obiektów będzie do odróżniał biały kolor (tak przynajmniej zapowiadają wizualizacje).

Tu będą powstawać rozwiązania edukacyjne

Przestrzeń twórcza w ekologicznych murach

Jak zaznaczył, pracownie będą przypominać normalne przestrzenie, w których na co dzień się uczymy, czyli zarówno pokój we własnym mieszkaniu, jak szkolną klasę. - Znajdzie się tu też fab-lab, warsztaty konstruktorskie i inżynieryjne, a także cyfrowe studio nagraniowe - dodał Firmhofer. W pracowniach pojawi się również sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych i mechatronicznych. Ponadto PPK ma być przestrzenią twórczą, miejscem współpracy, spotkań i debat.