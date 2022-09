Celnicy zatrzymali przesyłki z Dubaju. W środku 70 tysięcy nielegalnych tabletek na potencję

Leki o wartości 700 tysięcy złotych

Wskazała, że wszystkie leki miały trafić do jednego odbiorcy w województwie podlaskim. - Przesyłki wysłano z Dubaju. Nadawca zadeklarował, że znajdują się w nich suplementy diety oraz kosmetyki do pielęgnacji włosów - tłumaczyła.

Jaka kara grozi za obrót lekami bez zezwolenia?

Przekazała, że wszystkie przesyłki zabezpieczono do dalszego postępowania, które prowadzi Komisariat Policji Warszawa Ursynów. - Obrót lekami i substancjami farmaceutycznymi bez wymaganych zezwoleń jest zakazany. Osobom wprowadzającym do obrotu produkty lecznicze bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat - podkreśliła.