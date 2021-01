Podejrzani o udział w grupie przestępczej zatrzymani w galerii handlowej. "Byli kompletnie zaskoczeni"

Do tej pory zarzuty usłyszało 34 osoby. Teraz, CBŚP poinformowało, o zatrzymaniu kolejnych osób, które ich zdaniem, są zamieszane w sprawę.

Zatrzymanie w galerii

Jak informuje CBŚP, w grudniu na terenie jednej z galerii handlowych w Warszawie, przebywający w czasie wolnym od służby, funkcjonariusz zauważył mężczyzn, którzy odpowiadali wizerunkom podejrzanych, poszukiwanych do tej sprawy.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty. Jeden jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wprowadzanie do obrotu narkotyków, pobicie oraz czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Drugiemu z mężczyzn przedstawiono zarzuty udziału w tej grupie, a ponadto wytwarzania i wprowadzania do obrotu narkotyków. Na wniosek prokuratora, sąd tymczasowo aresztował obydwu.