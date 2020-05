CBA przejmuje śledztwo w sprawie awarii kolektorów "Czajki"

Decyzję o przekazaniu postępowania do CBA podała w piątek rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka. Jak wyjaśniła, postępowanie obejmuje swym zakresem między innymi sprowadzenie w sierpniu ubiegłego roku niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób w postaci zagrożenia epidemiologicznego oraz spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach poprzez zanieczyszczenie wody. Chodzi o tak zwany kontrolowany spust ścieków do Wisły.

Kilkadziesiąt tomów akt

Awaria systemu przesyłowego

W efekcie sierpniowej awarii układu przesyłowego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy, zamiast do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka", były w całości zrzucane do Wisły. Trwało to od 28 sierpnia do 14 września, potem przekierowano je na tymczasowy rurociąg zbudowany przez wojsko. Od 16 listopada ścieki płyną do "Czajki" znów pod dnem rzeki.