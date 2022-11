Bypass dostarczą w piątek. Pozwoli na zabezpieczenie dachu Stadionu Narodowego

"Tak, jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, obecnie trwa produkcja bypassu, który pozwoli na zabezpieczenie i odciążenie wadliwego elementu konstrukcji dachu areny. Dodatkowo umożliwi on też przeprowadzenie dalszych badań – w tym również pobranie materiału z wadliwego elementu" - przekazano we wtorek na profilu PGE Narodowego w mediach społecznościowych.

Sam bypass nie pozwoli na otwarcie stadionu

Bypass jest produkowany przez włoską firmę Cimolai. Ma zostać dostarczony w najbliższych dniach. Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka PGE Narodowego, według wykonawcy stanie się to w tym tygodniu, najpewniej w piątek.

Prezes operatora PGE Narodowego tłumaczył w ubiegłym tygodniu, że sam bypass nie pozwoli na to, aby stadion wrócił do funkcjonowania. Wyjaśnił też, że najwcześniej po montażu bypassu będzie można powiedzieć, do kiedy obiekt pozostanie zamknięty.