Były wojewoda mazowiecki wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli

W Sokołowie Podlaskim (Mazowieckie) policjanci byli świadkami stłuczki, w której uszkodzony został zaparkowany samochód. Funkcjonariusze zapukali do drzwi właściciel auta, by poinformować go o zdarzeniu. Wtedy wyczuli od pokrzywdzonego woń marihuany.