Reklamował wódkę na Twitterze. Były rzecznik MON Bartłomiej M. skazany

W ubiegłym tygodniu w Warszawie otwarty został dom dla młodzieży, która znalazła się w kryzysie bezdomności. W specjalnie przebudowanym do tego celu budynku mieszka już siedem osób. - Zwykle kiedy mówimy o bezdomności, myślimy o starszym mężczyźnie z brodą, który niezbyt ładnie pachnie, nie widzimy twarzy osiemnastolatka - ja spotkałam takie osoby. Pomyślałam sobie: Tak nie może być. Ci młodzi ludzie mają prawo do tego, żeby wchodzić w dorosłość, mając dogodne, godziwe warunki do startu i tym się zajęliśmy - tłumaczyła na antenie TVN24 prezes fundacji "Po drugie" Agnieszka Sikora.