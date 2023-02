Był w połowie pasów, auto przejechało mu przed nosem. "Musiał odskoczyć"

Nagranie z niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Warszawie, dostaliśmy na Kontakt 24. Jeden z kierowców nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Aby uniknąć potrącenia, pieszy musiał odskoczyć.

"Kierowca zaczął hamować dopiero po tym, jak pieszy odskoczył"

Do zdarzenia, jak powiedział pan Piotr, doszło 13 lutego. - Jestem zawodowym kierowcą. Przez 12 lat nie miałem żadnej stłuczki. Miesiąc temu zdarzyło się to pierwszy raz i postanowiłem zamontować kamerę samochodową. Zatrzymałem się przed pasami, bo widziałem, że pieszy chce przejść. Z naprzeciwka jechał samochód. Kierowca musiał widzieć, że stoję przed przejściem, więc chcę przepuścić pieszego. Mimo tego kierowca się nie zatrzymał - powiedział redakcji Kontaktu 24. Panu Piotr podejrzewa dodatkowo, że kierowca, którego widział, mógł przekroczyć dopuszczalną prędkość. - Wydaje mi się, że samochód jechał z większą prędkością niż 50 kilometrów na godzinę. Pieszy musiał odskoczyć, bo inaczej mogłoby się to źle skończyć. Kierowca zaczął hamować dopiero po tym, jak pieszy odskoczył - dodał.