"Hiszpański hrabia" miał uwodzić kobiety i wyłudzać pieniądze. Był już karany za "leczenie seksem"

Teraz, kilka lat po wyjściu na wolność, znów trafił do aresztu. Wpadł w Warszawie.

Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej policji. : - Policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 62-latka, który podawał się za zamożnego arystokratę. Fałszywy, hiszpański hrabia roztaczał wokół siebie aurę opływającego w luksusy starszego mężczyzny. Obwieszony złotem i markowymi zegarkami pozował na tle rzekomo swojego prywatnego odrzutowca, jachtu oraz drogich sklepów w prestiżowych lokalizacjach.

Chwalił się znajomościami wśród elit

Jak działał? - Mężczyzna zaczepiał przypadkowe kobiety na lotniskach i dworcach. Przy kawie czy drinku opowiadał im o swoim bujnym życiu towarzyskim, pokazywał zdjęcia z egzotycznych podróży, chwaląc się jednocześnie znajomościami wśród hiszpańskich elit. Dzięki takim kłamstwom 62-latek wzbudzał zaufanie swoich ofiar i bardzo szybko przynosiło to zamierzony przez niego efekt - opisał Robert Szumiata. - Oszust wmawiał kobietom, że ma przejściowe kłopoty finansowe wynikające z zablokowania mu przez bank jego kart płatniczych. Prosił w związku z tym o pożyczenie mu różnych kwot pieniędzy na bilet lotniczy czy też pilny zabieg medyczny oferując w zamian zaproszenie do Hiszpanii i gościnę w swojej posiadłości - dodał.

Zarzuty i areszt

- Zdzisław M., po doprowadzeniu do prokuratury usłyszał dwa zarzuty oszustwa z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego, za co mu grozi nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności - powiedział nam Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.